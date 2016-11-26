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نصائح للتوفير في "السوبرماركت"

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السبت 26-11-2016 16:23

يتفاجأ الكثيرون بالفاتورة الباهظة، بعد تفريغ عربة التسوّق، في "السوبرماركت". ولتفادي تكرار هذا الموقف، "سيدتي. نت" يقدم بعض النصائح للتوفير، وخفض قيمة الفاتورة:

| لا يجب الذهاب للتسوّق إلا عند الضرورة، مع الحرص على تفادي التسوّق في حالات الجوع لتجنب شراء كمية كبيرة من الأطعمة غير الضرورية.
| من الضروري تحديد قائمة بالمشتريات والالتزام بها، مع تحديد الأولويات وتدوينها على ورقة؛ تفاديًا لشراء الأغراض غير الهامّة.
| من المفضل اختيار أسواق التوفير، نظرًا لانخفاض تكلفة منتجاتها بالمقارنة بالسلع عينها المتوفرة في "السوبرماركت".
| من المحبذ المقارنة بين حجم المنتج وسعره.
| من المفضّل التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات قبل الشراء، فمعظمها يكون قد قارب على الانتهاء.
| لا بدّ شراء المنتجات المدرجة ضمن لائحة العروضات والحسومات.
| من الضروري مراجعة الفاتورة قبل مغادرة "السوبرماركت"، مع التدقيق في الأغراض وأسعارها، تفاديًا لأي خطأ.

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سيدتي