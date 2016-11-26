ليفربول يخطف فوزًا صعبًا أمام سندرلاند

نجح فريق ليفربول في انتزاع فوز مثير على ضيفه سندرلاند بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت، بالجولة الثالثة عشر من البريمييرليغ.

وتلقى ليفربول صدمة قوية في الشوط الأول من اللقاء، بعد تعرض نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو لإصابة قوية في الشوط الأول لينزل بدلا منه البلجيكي ديفوك أوريغي.

وسيطر الريدز على أحداث المباراة منذ بدايتها، ولكن صمود سندرلاند وتنظيمه الدفاعي حافظ على نظافة الشباك حتى آخر ربع ساعة.

وعلى إستاد أنفيلد في ليفربول، انتظر الريدز طويلا حتى نجح مهاجمه البديل الشاب أوريغي (21 عاما) في تسجيل هدف التقدم على سندرلاند في الدقيقة 75، فيما أحرز جيمس ميلنر الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليستعيد الفريق نغمة الانتصارات في المسابقة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 30 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق الأهداف فقط أمام مانشستر سيتي، وبفارق نقطتين أمام تشيلسي الذي يستضيف توتنهام في وقت لاحق السبت.