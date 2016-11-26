سلسلة انفجارات داخل مستودع أسلحة وذخيرة تابع للأكراد في سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، بوقوع سلسلة انفجارات داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر مشترك تابع للمقاتلين الأكراد وقوات التحالف الدولي في شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة “سكاي نيوز”، عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله “إن خمسة انفجارات على الأقل هزت محيط بلدة تل تمر الواقعة في شمال غرب مدينة الحسكة”، موضحا أنها ناجمة عن انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه مقاتلون أمريكيون.

وأوضح أن المعسكر ليس قاعدة بحد ذاته بل يضم مستودع أسلحة وذخائر، ويشرف عليه قوات أمريكية إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الذين يقودون حملة ضد المتشددين في شمال سوريا.

وأشار إلى أن الانفجار تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ميداني للعلاج.

يذكر أن المعسكر يقع على بعد 45 كيلومترا عن مدينة الحسكة.