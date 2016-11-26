روسيا تدرس فرض حجر صحي بسبب «الخنازير الإفريقية»

ذكر رئيس هيئة الرقابة على سلامة الأغذية في روسيا، أن بلاده، ستقرر هذا الأسبوع، ما إذا كانت ستفرض حجرا صحيا على مزارع الخنازير في منطقة كراسنودار بجنوب البلاد.

ومن شأن الإجراء أن يؤثر في نهاية الأمر على بعض صادرات الحبوب، بسبب تفشي حمي الخنازير الإفريقية الشديدة العدوي.

وتدرس روسيا، ثاني أكبر مصدر للقمح في العالم، فرض الحجر الصحي بسبب عشر حالات إصابة بحمى الخنازير الإفريقية، هذا الشهر، في المنطقة التي تعد إحدى النقاط الرئيسية لتصدير الحبوب عن طريق البحر الأسود.

وأوضح سيرجي دانكفيرت، رئيس هيئة الرقابة على سلامة الأغذية، في مقابلة مع محطة روسيا 24 التلفزيونية الحكومية، أن الحجر الصحي سيؤثر على صادرات الحبوب لأن بعض الحبوب تأتي من قرى ومزارع اكتشفت فيها حمى الخنازير الإفريقية.

وأكد دانكفيرت “تحمل روسيا المسؤولية أمام شركائئا في الدول الأخرى”، قائلا إن الحجر الصحي سيكون تطورا غير مرغوب فيه بالنسبة للمنطقة.