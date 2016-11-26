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شريف سلامة: أعلم جيدًا إمكانياتي الفنية.. ولست أتهرب من البطولات المطلقة

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شريف سلامة: أعلم جيدًا إمكانياتي الفنية.. ولست أتهرب من البطولات المطلقة شريف سلامة: أعلم جيدًا إمكانياتي الفنية.. ولست أتهرب من البطولات المطلقة

شريف سلامة

كتب – هاني صابر 

أكد النجم شريف سلامة، أنه لا يتهرب من خوض وتقديم البطولات المطلقة في الدراما التليفزيونية، مؤكدًا أنها عرضت عليه لخوضها أكثر من مرة، إلا أنه كان يرفضها.

وقال سلامة في تصريح خاص لـ”ONA”، إنه يضع لها حسابات أخري، ويعلم جيدًا مدي إمكانياته الفنية التي لا تدفعه الي التهرب منها.

وأضاف، أن أغلب النجوم الذين خاضوا تجربة البطولة المطلقة في أعمالهم الفنية، ندموا علي هذه الخطوة، وأصبحوا يتمنوا أن يعود بهم الزمن للخلف ليرفضوها.

وعن جديده، فأكد أنه يقوم حاليًا بتصوير برنامج جديد بعنوان “قعدة رجالة”، الذي تقوم فكرته حول استضافة بعض السيدات للمناقشة في عدد من القضايا الاجتماعية ، ويشاركه في تقديمه الفنان إياد نصار ومكسيم خليل .

يذكر أن ، آخر مشاركات شريف سلامة الفنية فيلم” الباب يفوت أمل” ومسلسل “الخروج” الذي عرض في رمضان الماضي .

 

 

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