نبتة "الرجلة" تساعد على "فقدان" 5 كيلو من "الوزن" في "الاسبوع" ...

سمر العشري

هناك اعشاب يمكن ان يستخدمها كل الراغبين بفقدان الوزن الزائد لتساعدهم علي خسارة الوزن بشكل طبيعي وامن ومن هذه الاعشاب نبتة الرجلة كما وضح معالج الطب البديل حمد الجندي واكد المعالج ان نبات الرجلة غالبا ما يصاحب زرع نبات الملوخية واكد ان للرجلة فوائد مذهلة في تخفيف الوزن .

اكد الجندي ان نبات الرجلة يعمل علي تخفيف الوزن وخسارة ما يقارب 4 الي 5 كيلو في الاسبوع مع اتباع رياضة المشي لمدة ساعه او نصف الساعة ليعطي نتائج مدهشة لكل راغبي الرشاقة والوزن المثالي لذلك فقد حدد الطريقة التي يمكننا بها تناول نبات الرجلة للحصول على ضالتنا المنشودة

طريقة تناول الرجلة لفقدان الوزن الزائد:

يجب الحفاظ علي تناول الرجلة قبل وجبة الغذاء بنصف ساعه مع تناول كوبين كبيرين من الماء وبعدها تناول كمية الغذاء دون الافراط في تناول الدهون والنشويات وقبل العشاء بنصف ساعه يتم تناول ملعقة من الرجلة ومعها نفس الكميه من الماء وتناول وجبة خفيقه وممارسة رياضة المشي لمدة نص ساعه الي ساعة حسب مقدرة الشخص

وتقوم الرجلة بدورها في تغليف جدار المعدة وامعاء الانسان الذي تناولها بمادة تحول بين امتصاص الجسم للدهون وتطردها بالطرق الطبيعية من الجسم وتساعد في فقدان الوزن دون اللجوء الي رجيم او حرمان من الطعام .

شبكةعيونالإخبارية

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