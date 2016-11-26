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حملة كلينتون ستشارك بجهود إعادة فرز الأصوات

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حملة كلينتون ستشارك بجهود إعادة فرز الأصوات حملة كلينتون ستشارك بجهود إعادة فرز الأصوات

أعلنت حملة المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، أنها ستشارك في إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسن، والذي سيتم بناء على طلب تقدمت به مرشحة حزب الخضر جيل ستين.

وقال مارك إلياس المستشار القانوني للحملة إن المشاركة تأتي للتأكد من عدم تعرض الانتخابات الأميركية لتأثير تسبب فيه قراصنة إلكترونيون.

وقلل إلياس من إمكانية تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية، إثر إعادة فرز الأصوات المزمعة في ثلاث ولايات (ويسكنسن، ميشيغن وبنسلفانيا)، حسمت السباق إلى البيت الأبيض بهامش ضئيل لصالح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتجنبت حملة كلينتون خلال الأيام الماضية التعقيب على الحملة التي أطلقتها ستين من أجل جمع ملايين الدولارات لتغطية التكاليف المطلوبة لإعادة الفرز في الولايات الثلاث.

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