حادثة اعتداء نادرة على مسجد في السويد

أعلنت الشرطة السويدية أن مجهولين دخلوا السبت، مسجدا في ستوكهولم بعد صلاة الفجر، ورسموا شعار النازية وكتبوا شعارات كراهية على جدران المسجد، كما ألقوا مفرقعات قبل أن يغادروا.

وأوضح المسؤولون في المسجد، لوكالة “تي تي” السويدية للأنباء، أن مصليا واحدا كان لا يزال داخل المسجد عند اقتحامه.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا.

وقال مصطفى تومتورك أحد ممثلي الطائفة المسلمة في ستوكهولم لوكالة الأنباء المذكورة “لم نكن نتوقع شيئا من هذا القبيل.. من الصعب أن نفهم ما يحصل في مجتمعاتنا أكان على المستوى الدولي أم في بلدنا هنا. لم أعد أعرف السويد الحالية”.

وساهم تومتورك في إنشاء هذا المسجد عام 1985.

وكانت السويد استقبلت 245 ألف طالب لجوء عامي 2014 و2015 وشهدت مساجدها ومراكز لاستقبال اللاجئين العديد من الهجمات خلال السنوات القليلة الماضية.