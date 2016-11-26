أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

حادثة اعتداء نادرة على مسجد في السويد

Google+ Print
حادثة اعتداء نادرة على مسجد في السويد حادثة اعتداء نادرة على مسجد في السويد

أعلنت الشرطة السويدية أن مجهولين دخلوا السبت، مسجدا في ستوكهولم بعد صلاة الفجر، ورسموا شعار النازية وكتبوا شعارات كراهية على جدران المسجد، كما ألقوا مفرقعات قبل أن يغادروا.

وأوضح المسؤولون في المسجد، لوكالة “تي تي” السويدية للأنباء،  أن مصليا واحدا كان لا يزال داخل المسجد عند اقتحامه.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا.

وقال مصطفى تومتورك أحد ممثلي الطائفة المسلمة في ستوكهولم لوكالة الأنباء المذكورة “لم نكن نتوقع شيئا من هذا القبيل.. من الصعب أن نفهم ما يحصل في مجتمعاتنا أكان على المستوى الدولي أم في بلدنا هنا. لم أعد أعرف السويد الحالية”.

وساهم تومتورك في إنشاء هذا المسجد عام 1985.

وكانت السويد استقبلت 245 ألف طالب لجوء عامي 2014 و2015 وشهدت مساجدها ومراكز لاستقبال اللاجئين العديد من الهجمات خلال السنوات القليلة الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا