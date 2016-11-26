كلية الشرطة.. «البدلة الميري» لأبناء الضباط والنواب والمستشارين

سمر العشري

«ابن الوز عوام، ابن الباشا باشا، يا بخت اللى النائب عمه» .

جمل تردد يوميًا على ألسنة العموم من طوائف الشعب، تنفرج بين طياتها هامشًا من مخزون الكبت ومشاعر التمييز التي تعكس مدى الطبقية في الحصول على الفرص، لاسيما بعد ثورتين وما صاحبهما من موجات تطالب بالعدالة الاجتماعية، ذلك المصطلح الذي غيبته الضغوط المتكاثرة بشراسة على عاتق المواطن البسيط ليجد نفسه باحثًا عن فرصة يحافظ بها على استمرار حياته وحياة أبنائه، دون تطلع للمستقبل أو مناطحة للحصول على حق أبنائه العادل والمشروع في وظائف الدولة أو حتى بعض كلياتها التي صارت قاصرة على فئات بعينها .

أعلنت كلية الشرطة، أمس الجمعة، عن أسماء الدفعة الجديدة التى تم قبولها من الطلاب لعام 2016 - 2017، بجميع محافظات الجمهورية، وكشفت أسماء المقبولين أن غالبيتهم من أبناء ضباط في وزارة الداخلية وأقارب أعضاء مجلس نواب حاليين وأبناء عائلات كبرى .

«التحــرير» ترصد أبرز الأسماء التي تم قبولها وتنتمي لهذه الفئات في المحافظات المختلفة :

سوهاج

في مركز سوهاج تم قبول علي ثروت محمد يحيي محمود نجل رئيس مباحث مطار سوهاج. وفي مركز البلينا جنوب المحافظة، تم قبول محمد خيري حسين أبو الخير نجل مستشار سابق كان يعمل رئيس محكمة الجيزة، وأقاربه نواب الدائرة الحاليين محمود حمدي أبو الخير ورأفت أبو الخير نائب المصريين الأحرار.

أما في مركز جهينة شمال غرب سوهاج، تم قبول كل من محمد خالد سعد الدين الضبع ومحمود حاتم الضبع وعمرو حسني الضبع وأحمد كمال أبو عقيل ومحمود الصغير أبو عقيل وعلاء عبد الحارس وكريم محمد علي صقر وأحمد عصمت صقر وصلاح يوسف وأحمد عبدالحافظ أبو عقيل وأحمد محمود محروس، وتعد عائلات عقيل والضبع وصقر من كبرى العائلات بمركز جهينة وغالبيتهم مستشارين وضباط شرطة.

وفي مركز دار السلام شرقي المحافظة، تم قبول أحمد أشرف عطا نجل اللواء بمديرية أمن سوهاج، وطارق يحيى محمد أحمد والده رجل أعمال وابن عم النائب جابر الطويقى عضو مجلس النواب عن المركز، وآسر أبو المجد محمد علي، والده رئيس محكمة جنايات الجيزة، وقبول أيضا كريم راتب ويعمل والده بوزارة التربية والتعليم.

وفي مركز العسيرات تم قبول أحمد مظهر أبو عيسى من قرية أولاد غازي ونجل عم ضابط شرطة، وآخر عضو مجلس نواب سابق، وإيهاب محمود عز الدين من نجع رشوان بالعسيرات نجل عم ضابط شرطة، ونجل خالته ضابط شرطة أيضا، ومصطفى عبد اللطيف محمد علي من نجع القلعاية والده عميد شرطة، ومصطفى ناصر من قرية الحاجر عمه نقيب شرطة.

وفي مركز المنشأة تم قبول حافظ طارق عبدون نجل ضابط شرطة، ومحمود مختار الباشا أبو كريشة من عائلة قضائية، وآخر نائب سابق. وفي قرية المدمر التابعة لمركز طما، تم قبول أحمد حسام شوقي نجل العميد حسام شوقي ونجل شقيق عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة طما اللواء صلاح شوقي أبو عقيل، كما تم قبول محمد خالد حسنى العيسوي نجل العميد خالد حسني ونجل شقيقة الرائد محمد بهاء بمديرية أمن أسيوط.

كما تم قبول يوسف جمال عبدالرزاق في كلية الشرطة حفيد عضو مجلس النواب الحالي عن دائرة مركز طما اللواء نور عبدالرزاق، وقبول محمد إسماعيل محمد حسين الكشكي بكلية الشرطة حفيد لواء سابق أيضًا.

وفي قرية جزيرة شندويل البلد تم قبول أحمد محمد في كلية الشرطة حفيد العميد السابق حسين الشندويلي.

قنا أعلنت كلية الشرطة عن قبول كل من الأمير محمد عبد النبي الشعيني، نجل محمد عبد النبي وشهرته هشام الشعيني، النائب البرلماني عن دائرة مركز نجع حمادي شمال قنا وعضو تكتل ائتلاف دعم مصر، ومحمد محمود عبدالسلام الضبع، نجل النائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب عن دائرة مركز قنا، وأسامة محمد الأمين، نجل شقيقة النائب محمد عبدالعزيز الغول عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي شمال المحافظة، وشهاب أبو سحلي، أحد أبناء عمومة النائب حمزة أبو سحلي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز فرشوط شمالي المحافظة. وضمن قائمة الطلاب المقبولين أيضًا كل من إبراهيم عمرو إبراهيم، وعمر حشمت صابر، أبناء عمومة النائب خالد محمد عبدالفتاح خلف الله، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا وأحد أبناء قبيلة الهمامية.

البحيرة

نجح في اختبارات أكاديمية الشرطة إبراهيم عمر إبراهيم عبد المجيد حمروش نجل النائب الدكتور عمر حمروش الأستاذ بكلية الشريعه والقانون جامعة دمنهور ونائب دائرة إيتاى البارود بالبحيرة، وزياد أحمد عباس المجيد هندي بمدينة الدلنجات، وجده اللواء عبدالمجيد هندي مدير أمن سابق، وابن عمه الرائد محمد سعيد هندي رئيس مباحث قسم شرطة كفر الدوار، وعمه المستشار أحمد هندي عميد كلية حقوق جامعة الإسكندرية سابقا، وخاله نائب الدلنجات الحالى محمد الدامى، وعمه محمد عباس عبدالمجيد هندى موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب، وتعد عائلة هندى من أكبر العائلات فى محافظة البحيرة التي تضم بين أبنائها مستشارين وضباط شرطة.

وتم قبول أيضًا أحمد رضا أغا ابن مدينة الدلنجات، وله العديد من الأقارب ضباط شرطة ومستشارين في المحاكم.

ونجح أيضًا أحمد حاتم خير الله نجل العميد حاتم خير الله، وأخواله نائب إيتاى البارود حسام الصيرفى، والعقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين بالبحيرة، واللواء محمد الصيرفى، وتضم عائلة الصيرفي عددا من الضباط والمستشارين.

أما الطالب أحمد إبراهيم أبو الروس المعلن عن قبوله بكلية الشرطة من مركز الدلنجات، وأعمامه المستشار أحمد أبو الروس، والمستشار إبراهيم أبو الروس، ولعائلته أكثر من ضابط شرطة بين أفرادها. الشرقية جاء بقائمة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة من محافظة الشرقية نجل شقيق اللواء عصام أبو المجد، عضو مجلس النواب والذي سبق له التقدم بأوراقه للالتحاق بكلية الشرطة فى العام الماضى لكنه لم يوفق.

وأكد بعض الأهالي أن ذلك لم يكن إلا بفضل نجاح عمه وعضويته فى مجلس النواب، مستدلين على ذلك برسوبه فى اختبارات العام الماضى، رغم أنه من عائلة برلمانية وشرطية بداية من الجد الذى كان عضوًا بمجلس الأمة، واللواء الراحل محمد أبو المجد نصار الذي كان عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطنى، ولم يشفعا له فى العام الماضى، ليفاجأ الجميع بقبوله فى العام الحالى بعد وصول اللواء عصام أبو المجد لعضوية المجلس.

وقبلت كلية الشرطة أيضًا نجل شقيق المهندس محمود زايد عضو مجلس النواب عن الدائرة الثامنة التى تضم مركزى ههيا والإبراهيمية، وهو ما أثار غضب مجموعة من الأهالى الذين طالبوا النواب بعدم استغلال عضويتهم فى المجلس لأغراض شخصية كإلحاق ذويهم بكليات الشرطة، واستغلالها لخدمة الدائرة وأهلها.

وايضًا كلا من عمرو عياد احمد فرج الطحاوي ، كريم علاء محمد خليل الطحاوي ، سيف عبدالرحمن عامر الطحاوي ، حسام طارق عبدالله الطحاوي من عائلة دكتور احمد عبد اللطيف الطحاوي عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية عشر التى تضم مراكز الحسينية وصان الحجر والصالحية الجديدة الفيوم

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ومينا نجل اللواء شريف رفعت رئيس قسم المركبات بمديرية أمن الفيوم سابقًا، وأحمد نجل العقيد محمد زيدان مأمور قسم شرطة أبشواي، وعبد الرحمن نجل العقيد محمد عبد التواب مفتش مباحث الكهرباء بالفيوم وبني سويف. لم يقتصر القبول على التوريث لأبناء ضباط وقيادات الشرطة فقط، لكن هناك أعضاء مجلس النواب أيضًا استفادوا من مناصبهم في إلحاق أبنائهم وأبناء أشقائهم بكلية الشرطة، وهم يوسف نجل سيد سلطان عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، وعلاء ضاحي نجل شقيق يوسف الشاذلي عضو مجلس النواب عن دائرتي أبشواي ويوسف الصديق، بالإضافة إلى عبد الوهاب نجل أشرف الغندقلي مدير مكتب رئيس جامعة الفيوم.

وأكد مصدر أمني - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لـ"التحرير"، أن أحد رجال الأعمال الكبار دفع 600 ألف جنيه من أجل إلحاق نجله بكلية الشرطة. أسيوط عقب إعلان كلية الشرطة الجمعة، عن الانتهاء من ترتيب قوائم الناجحين بدفعة 2016/ 2017، وإعلان أسماء الدفعة الجديدة التى تم قبولها من الطلاب بجميع محافظات الجمهورية، أطلقت الأعيرة النارية من منازل ودوواين أعضاء البرلمان وقاموا بتوزيع المشروبات المثلجة واستقبال المهنئين.

وأسيوط التى شهد تزايد فى أعداد المقبولين بكلية الشرطة عن محافظة أسيوط بشكل ملحوظ، منذ قيام ثورة يناير، حتى وصلت العام الماضي 2015 /2016 إلى ما يقرب من 90 طالبًا والدفعة التي سبقتها ضمت 80 طالبًا، سجلت انخفاضًا ملحوظًا هذا العام من حيث أعداد المقبولين، وجاءت أغلبيتهم من أبناء رجال الأعمال، ومن بين المقبولين أيضًا 2 من أبناء أعضاء البرلمان، وهما طارق راشد نجل نائب مركز القوصية، ومحمد حلمي نجل نائب مركز منفلوط، فيما فشل عدد من أقاربهم في الوصول للقائمة النهائية.

وضمت قائمة المقبولين أيضًا حوالي 5 من أبناء ضباط شرطة حاليين وسابقين، وهما محمد.ا.س نجل لواء شرطة متقاعد، وأحمد.ي.ك نجل عقيد شرطة بالخدمة، وعلي.ف. ق، وعمر.ا.ت، وخالد.ع.ف أبناء ضباط شرطة. ودخل محمد عاطف عبد السميع، وأحمد عبد السميع شاهين، كلية الشرطة، وهما أقارب نائب ديروط محمد مصطفى سليم. القليوبية وفي مدينة بنها عاصمة القليوبية، جاء اسم فؤاد السيد فؤاد أحمد كوش نجل عضو مجلس النواب عن دائرة بنها جمال كوش ضمن الناجحين، وهو حاصل على الثانوية العامة بمجموع 86% وأكبر أشقائه ولاعب كرة بأحد الأندية المعروفة.

أسوان وفي محافظة أسوان نجحت النائبة منى شاكر عضو مجلس النواب عن مركز إدفو في إلحاق نجلها بكلية الشرطة ويدعى أحمد مصطفى بشير. الغربية شهدت محافظة الغربية، محاولة لإلحاق طالب بكلية الشرطة، من قبل النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر المحلة، والذي نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، طلبًا تقدم به إلى وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لقبول أحد طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة، الأمر الذي دفع المحامي شريف صبري، إلى إرسال شكوى رسمية إلى البرلمان، حيث أكد أن ما سلف يعد مخالفة للدستور في المواد "104، 4، 9".

المنيا "ابن الوز عوام، ابن الباشا باشا، يا بخت اللى النائب عمه".. جمل يرددها أهالي محافظة المنيا، عقب الإعلان عن نتجية أسماء المقبولين بكلية الشرطة دفعة 2016 /2017، والتي جاء نصيب المقبولين بالمحافظة من أبناء ضباط الشرطة ونواب البرلمان. وشلمت القائمة كل من: أحمد.ع.د، ويعمل والده مستشار بوزارة العدل، وفي مركز بني مزار، نجح كلًا من محمد.ع.م، نجل شقيق أحد نواب البرلمان ويدعى محمود.ي، بالإضافة إلى نجل عمومته محمد.ر.ا. وتم قبول أيضًا عبد الرحمن.م.م.ع، ويعمل والده مستشار بهيئة قضايا الدولة، ومحمد.خ.ع، ويعمل والده عميد شرطة، ومحمد.ي.س، ويعمل والده عميد شرطة، وحيدر.أ.ح، ويعد والده من أعيان مركز مغاغة.

الإسكندرية أحمد حاتم خير الله وهو من أبناء عمومة المهندس حسن خير الله، عضو مجلس النواب عن دائرة الدخيلة. وتم قبول أيضًا "أحمد عاصم علي الشريف" و"أحمد عماد محمد الشريف"، وهما أبناء عم النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب. كما تم قبول إسماعيل أحمد فرج طه خاطر، وهو نجل شقيق المهندس حسين خاطر عضو مجلس النواب عن دائرة ثان المنتزه بالاسكندرية. وتم قبول أدهم إسلام هنيدى مهدى أبو شريف، وهو نجل العميد إسلام هنيدى الضابط، والذى كان يشغل مناصب عدة من بينها رئيس مباحث المنتزة أول. وتقرر قبول إسلام محمد زينهم محمد منشاوى، وهو نجل عم النائبة إلهام منشاوى نائبة دائرة الرمل، ويوسف محمود محمد سيف الدين الكاتب، وهو نجل الضابط محمود الكاتب الذى كان مسئول الإعلام فى مباحث أمن الدولة بالإسكندرية سابقا. الدقهلية وفي الدقهلية، نجح الطالب سيف نجل اللواء عصام الدين سعد شادى، أحد أبناء مدينة بني عبيد، في الإلتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي 2016/2017، كما نجح الطالب عبدالحي خالد دغيم، نجل شقيقة، عبدالفتاح البحراوي، المرشح السابق لانتخابات مجلس النواب.

شبكةعيونالإخبارية

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