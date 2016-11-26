أحمد حلاوة: انتهيت من تصوير25% بدوري في«الأب الروحي».. ولم أتسلم سوي نصف حلقاتي

كتب – هاني صابر

أكد الفنان أحمد حلاوة، أنه لم يتسلم سوي نصف حلقات دوره بمسلسل “الأب الروحي” حتي الآن، وهم 24 حلقة فقط، ويتبقي له جزء كبير من دوره لم يتسلمه، خاصة أن العمل تدور أحداثه في 60 حلقة.

وأضاف “حلاوة” في تصريح خاص لـ”ONA”، أنه يجسد من خلال المسلسل شخصية رجل أمني علي علم بكل السلبيات الماضية ويسعي الي تغييرها للأفضل.

وأشار الي أنه إنتهي من تصوير 25 % من أحداث دوره في المسلسل المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

“الأب الروحى”، بطولة محمود حميدة وسوسن بدر وأحمد عبد العزيز وأحمد فلوكس ومى سليم ومحمود الجندى وإيهاب فهمى وأحمد راتب وسناء شافع وميريهان حسين، ومن تأليف هانى سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى.