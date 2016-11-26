"عاهل" المغرب "الملك" محمد السادس "يعلن" نفسه "أمير المؤمنين" لجميع الديانات ...

سمر العشري

بعد تصريحات العاهل المغربي الملك محمد السادس المثيرة للجدل اثناء زيارته المستمرة لدول أفريقيا، ننشر لكم تفاصيل أول حديث صحفي له منذ أكثر من 11 عام متتالية والتي وصف نفسه خلالها بأنه "امير المؤمنين" بجميع الديانات .

تفاصيل تصريحات العاهل المغربي حول كونه أمير المؤمنين :

في أول حيث صحفي له منذ عام 2005 أي منذ 11 عام، قام الملك محمد السادس عاهل المغرب بوصف نفسه بكونه ” أمير المؤمنين ” لجميع الديانات، حيث أعتبر زياراته المستمرة لعدد من الدول الإفريقية لا تلقي إعجاب البعض، حيث خص وسائل الإعلام المحلية بمدغشقر بذلك الحديث اليوم السبت 26 نوفمبر 2016 , جاء ذلك على هامش زيارته الرسمية التي يقوم بها للعاصمة أنتاناناريفو حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

حيث صرح الملك محمد السادس قائلا :

“أود رفع كل لبس، الشائعات التي تفيد بأن هذه المشاريع لن تعود بالنفع سوى على الطائفة المسلمة لا أساس لها من الصحة. فهذه المشاريع، موجهة بطبيعة الحال، لمجموع الساكنة”، و”ملك المغرب هو أمير المؤمنين، المؤمنين بجميع الديانات”، “الشعب الملغاشي شعب منفتح، شعب يمتلك قلبا نقيا. وبلدي المغرب لا يقوم البتة بحملة دعوية ولا يسعى قطعا إلى فرض الإسلام. في الدولة المغربية، الإسلام معتدل، وسمح” “لقد التقيت بإمام مسجد محمد الخامس بأنتسيرابي، الذي سبق له أن زار المغرب والاستفادة من تكوين بـ “معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات”، إنه مركز تتطلع أعداد متزايدة من المشاركين المتحدرين من بلدان مختلفة، ليحظوا بفرصة الولوج إليه”.

جدير بالذكر ان الحديث جاء خلال زيارته الرسمية لمدغشقر حيث أكدت صحيفة أخبار اليوم المغربية على قيام الملك بجولة ضمن مجموعة من جولاته المعتاد عليها بأفريقيا، مشيراً إلى عدم انتظار المغرب العودة للاتحاد الأفريقي ليعمل ويستثمر بالقارة السمراء، جاء ذلك في تطلعات كبيرة للملك بتقوية العلاقات لإعادة اندماج المغرب بشمال أفريقيا وسط مساعيه لإقامة نموذج قوي ومتضامن للتعاون بين دول الجنوب مطالبا دول القارة السمراء أن تضع ثقتها في نفسها.

يذكر انه قام بختام حديثه بالتعهد للعمل بشكل خاص على تشجيع القطاع الخاص المغربي لبدء مشاريع بمدغشقر وفق لتعاون متكافئ وعلى قدر من المساواة مع نظيرة الملغاشي، واعداً بأن يتابع بشكل شخصي إنجاز العديد من العمليات وعودته مرة أخري لمدغشقر.

شبكةعيونالإخبارية

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