الحلقة الرابعة من مسلسل "آسيا": منى زكي تفقد الذاكرة.. و"بحر" يطلق عليها اسم "ورد"

كتب : ندى سامي منذ 42 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل "آسيا" إفاقة مني ذكي من الغيبوبة، ولكنها لم تتذكر أي شيء عن اسمها أو حياتها، ولكنها قالت لباسم سمرة إنها تدعي ورد، ذلك لأن "بحر" أحد مساعدي باسم سمرة أطلق عليها ذلك الاسم.

أخذت "آسيا" تستكشف المكان الذي وجدت نفسها فيه، محاولة أن تتذكر أي شيء عن حياتها السابقة ولكنها فشلت في ذلك، وطلبت من باسم سمرة أن تبقى معه في ذلك المكان التي لا زالت تعرف أي شيء عن تفاصيله وحقيقة عمل باسم سمرة صاحب المقهي الليلي.

وعلي الجانب الآخر، وصلت والدة آسيا والتي تقوم بدورها الفنانة سلوى محمد، إلى منزل ابنتها، حيث وجدت راجي، والذي يقوم بدوره الفنان هاني عادل، يواصل البحث عنها مع ضابط الشرطة، وطلب منها أن تجلس مع بناته ولا تكشف لهم حقيقة اختفاء زوجته.

مسلسل "آسيا" من إخراج محمد بكير، وتأليف عباس أبو الحسن، وبطولة منى زكي وهاني عادل وباسم سمرة، وسيد رجب، وسلوى محمد.