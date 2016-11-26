بعد مرور 15 دقيقة.. تعادل سلبى بين الزمالك والمقاولون

كتب سليمان النقر

فرض التعادل السلبى نفسه على نتيجة مباراة الزمالك أمام المقاولون بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التى تجمعهما على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الحادى عشر لمسابقة الدورى العام.

أضاع المقاولون فرصة إحراز هدف التقدم فى أول دقيقة، بعدما وصلت الكرة إلى عمر جمال لاعب الذئاب، بعدما وصلته الكرة نتيجة خطأ حسنى فتحى ظهير أيمن الزمالك قبل أن ينقذها محمود حمدى ويحولها إلى ركنية، وجاءت أحداث المباراة سريعة وكان المقاولون هو الأنشط من بداية اللقاء.

وبدأ الزمالك فى فرض سيطرته على اللقاء بعد مرور 5 دقائق من عمر اللقاء معتمدا على الجبهة اليسرى بفضل تحركات معروف يوسف ومايوكا ومحمد ناصف فيما اعتمد على اختراقات شيكابالا وحسنى فتحى من الجبهة اليمنى.