"حكم" المحكمه بتأييد "حبس" الفنان "أحمد عز" ...

سمر العشري

حكمت محكمة جنح مدينة نصر اليوم برئاسة المستشار "أشرف عاصم" برفضه المعارضه التى قدمها الفنان أحمد عز وقررت تأييد حبسه ثلاث سنوات وتغريمه 15 ألف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب و السب والقذف التى رفعتها ضدة الفنانه زينه وذلك على أثر الخلافات التى حدثت بينهم بسبب إثبات نسب طفلى الفنانه زينه إلى أحمد عز الذى يرفض الإعتراف بهم .

وجاء رد محامى دفاع الفنانه زينه المحامى "معتز الدكر" وذلك بعد نطق المحكمه بالحكم فى صالح الفنانه زينه وتأييد حبس الفنان أحمد عز ثلاث سنوات بساعات قليله ، حيث قال أن القضاء أظهر نزاهته وعدالته وأعطى الحق لأصحابه قائلا "القضاء المصرى عادل وأنصف موكلتى وأولادها وأخذ حقها" .

الجدير بالذكر أنه قد بدأت قصة إثبات طفلين الفنانه زينه إلى الفنان أحمد عز منذ سنه ونصف تقريبا حيث فى أوائل عام 2014 جاءت الفنانه زينه من أمريكا ومعها طفلين وأعلنت أن أحمد عز والدهم والذى بدورة رفض الإعتراف بهم حتى رفعت زينه ضده قضية إثبات نسب وفى النهاية قامت المحكمه بالحكم بإثبات أن الطفلين أولاد أحمد عز .

شبكةعيونالإخبارية

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