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«دايملر» تستثمر مليارات الدولارات في سيارات كهربائية

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«دايملر» تستثمر مليارات الدولارات في سيارات كهربائية «دايملر» تستثمر مليارات الدولارات في سيارات كهربائية

كشف رئيس إدارة الأبحاث والتطوير في “دايملر” الألمانية لصناعة السيارات، عن نية الشركة في استثمار قرابة 11 مليار دولار، بغرض تطوير سيارات كهربائية.

وتخصص الشركات الألمانية استثمارات مهمة للسيارات الكهربائية، التي كانت تتجنبها في الماضي بسبب ارتفاع تكاليفها ونطاق تشغيلها المحدود.

وتستفيد الشركات الألمانية، في الوقت الحالي، من التقدم الذي حدث في الآونة الأخيرة في تكنولوجيا البطاريات، ورد الفعل العنيف ضد الأدخنة الناجمة عن الديزل، وفق ما نقلت “رويترز”.

وأتاح التقدم التكنولوجي زيادة مدى سيارة كهربائية بنحو 50 في المئة، إلى تحفيز شركتي فولكسفاغن ودايملر وموردين مثل بوش وكونتننتال على القيام باستثمارات ضخمة.

وأوضح توماس فيبر، لصحيفة “شتوتغارت تسايتونغ”، السبت، “بحلول 2025، نريد تطوير عشر سيارات كهربائية بناء على نفس التصميم (..) ولأجل هذه الحملة نريد استثمار ما يصل إلى عشرة مليارات يورو”.

وأشار إلى أن 3 من النماذج ستكون سيارات “سمارت”، وذلك بفضل البطاريات الأكبر التي ستمكنها من زيادة مدى المسافة التي تقطعها إلى 700 كيلومتر.

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