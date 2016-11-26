«أوباما» معزيا «كاسترو»: نقدم يد الصداقة للشعب الكوبي

أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عن خالص تعازيه للشعب الكوبي في وفاة رئيسهم السابق فيدل كاسترو، معربا عن «تقديم يد الصداقة للشعب الكوبي».

واوضح أوباما – في بيان رسمي – أن «التاريخ سيسجل ويحاكم التأثير الكبير لهذه الشخصية على الناس والشعوب المحيطة به».

وأضاف، أن الخلاف السياسي العميق ساد العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا لنحو ستة عقود متتالية, قائلا أنه “عمل بجد لوضع هذه الفترة خلف ظهورنا”.

وتابع: إنه خلال الأيام القادمة سيكون على الكوبيين «أن يستدعوا الماضي وأن ينظروا إلى المستقبل. في هذا الوقت على الكوبيين أن يعرفوا أن لديهم شعب ودود وشريك» في الولايات المتحدة.