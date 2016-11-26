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أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 26/11/2016

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أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 26/11/2016 أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 26/11/2016

>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم السبت العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة النصر للتعدين غداً فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام.

نيدفيد يحل أزمة وسط الأهلي فى مواجهة التعدين

يُجهز الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدرى، كريم نيدفيد صانع ألعاب الفريق للعب فى مركز الدفندر بمباراة النصر للتعدين، المقرر إقامتها غدًا الأحد فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى العام، بجوار حسام عاشور فى الوسط الأحمر، لحل أزمة غياب الثنائى الأساسى عمرو السولية وحسام غالى بداعى الإصابة فضلاً عن تعرض أحمد فتحى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث بمباراة طلائع الجيش.

 

المنتخب العسكرى يطلب جوازات 3 أهلاوية قبل كأس العالم

طلب الجهاز الفنى للمنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر، أوراق وجوازات سفر الثلاثى حسام عاشور، وعمرو جمال، وسعد سمير، لاعبى الأهلي، تمهيدًا لمشاركتهم فى كأس العالم العسكرى، المقرر إقامته فى شهر يناير المقبل بسلطنة عمان.

 

الأهلي يحصر اختياراته لصفقة الشتاء فى 3 لاعبين بعد ابتعاد "بيليات"

حصر الجهاز الفنى للأهلي اختياراته بشأن صفقة الشتاء فى 3 لاعبين فقط، بعد أن نالوا إعجاب حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الذى منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم فى الميركاتو الشتوى المقبل، من أجل تدعيم الهجوم، بعد الاستقرار على التعاقد مع لاعب فى الخط الأمامى، بالمكان الشاغر الوحيد فى القائمة الحمراء، ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن إدارة ناديه بدأت بالفعل فى مخاطبة 3 أندية لبحث طلباتهم المادية بخصوص لاعبيهم، مؤكداً أن أحد اللاعبين كولومبى الجنسية والآخر بوركينى والثالث نيجيرى.

 

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مشجعا يستقبلون الأهلي فى مطار أسوان بالأغانى

حرص أكثر من 70 مشجعا على استقبال فريق الأهلي بمطار أسوان، فور وصولهم منذ قليل قبل مواجهة النصر للتعدين غدا الأحد، فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى العام.

 

وفاة والدة "بدر رجب" نجم الأهلى السابق

توفت اليوم السبت، "والدة" بدر رجب، نجم والنادى الأهلى فى الثمانينات، والمدير الفنى السابق لقطاع ناشئين الأهلي.


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