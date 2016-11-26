أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 26/11/2016

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم السبت العديد من الأخبار المهمة على مستوى فريق الكرة الذى يستعد لمواجهة النصر للتعدين غداً فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري العام.

يُجهز الجهاز الفنى للأهلي بقيادة حسام البدرى، كريم نيدفيد صانع ألعاب الفريق للعب فى مركز الدفندر بمباراة النصر للتعدين، المقرر إقامتها غدًا الأحد فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى العام، بجوار حسام عاشور فى الوسط الأحمر، لحل أزمة غياب الثنائى الأساسى عمرو السولية وحسام غالى بداعى الإصابة فضلاً عن تعرض أحمد فتحى للإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث بمباراة طلائع الجيش.

طلب الجهاز الفنى للمنتخب العسكرى بقيادة محمد عمر، أوراق وجوازات سفر الثلاثى حسام عاشور، وعمرو جمال، وسعد سمير، لاعبى الأهلي، تمهيدًا لمشاركتهم فى كأس العالم العسكرى، المقرر إقامته فى شهر يناير المقبل بسلطنة عمان.

حصر الجهاز الفنى للأهلي اختياراته بشأن صفقة الشتاء فى 3 لاعبين فقط، بعد أن نالوا إعجاب حسام البدرى المدير الفنى للفريق، الذى منح الإدارة الحمراء الضوء الأخضر للتعاقد مع أى منهم فى الميركاتو الشتوى المقبل، من أجل تدعيم الهجوم، بعد الاستقرار على التعاقد مع لاعب فى الخط الأمامى، بالمكان الشاغر الوحيد فى القائمة الحمراء، ووفقاً لمصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى فإن إدارة ناديه بدأت بالفعل فى مخاطبة 3 أندية لبحث طلباتهم المادية بخصوص لاعبيهم، مؤكداً أن أحد اللاعبين كولومبى الجنسية والآخر بوركينى والثالث نيجيرى.

حرص أكثر من 70 مشجعا على استقبال فريق الأهلي بمطار أسوان، فور وصولهم منذ قليل قبل مواجهة النصر للتعدين غدا الأحد، فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى العام.

توفت اليوم السبت، "والدة" بدر رجب، نجم مصر والنادى الأهلى فى الثمانينات، والمدير الفنى السابق لقطاع ناشئين الأهلي.