10 مرات أبهرتنا نانسي عجرم في فساتين ايلي صعب

نلاحظ أنّ لكلّ نجمة عربية مصمّم أزياء مفضّلاً، تختار من تصميماته بشكل مستمر، وتتألّق بأجمل إبداعاته. ومصمم نانسي عجرم المفضل كما هو واضح هو المبدع "ايلي صعب" Elie Saab، الذي تعتبر تصميماته مادة تألّق نانسي عجرم. فهي تعشق تلك التصميمات وتتألق بأجمل فساتين السهرة، التي تحمل توقيعه، في مختلف المناسبات الخاصّة والعامة.

وخلال الفترة الماضية، أبهرتنا نانسي عجرم في 10 إطلالات في فساتين سهرة من دار "ايلي صعب" Elie Saab. وقد غلب على هذه التصميمات النمط الأنثوي الناعم،إذ صنعت إمّا من قماش الدانتيل الفاخر أو من قماش الشيفون الناعم، أو من التول المرهف. وتنوّعت ألوان هذه الفساتين، فكان منها الزاهية مثل الزهري، والألوان الحيوية مثل الأحمر، والألوان الكلاسيكية كالأسود والأبيض.

بعض فساتين السهرة التي اختارتها نانسي عجرم من "ايلي صعب" Elie Saab زيّنتها الكشاكش الناعمة، وبعضها كان تصميمها مكشوف الأكتاف، كما أنها تنوعت بين الفساتين الماكسي والفساتين القصيرة.

وطبعاً، فإن نانسي تكتفي بتزيين إطلالاتها في فساتين السهرة باكسسوارت ومجوهرات ناعمة تُكمل بها اللوك بطريقة راقية.

تابعي معنا ـ بالصور ـ أبرز إطلالات نانسي عجرم في الفترة الماضية في فساتين سهرة التي حملت توقيع "ايلي صعب" Elie Saab، واختاري الإطلالة المفضلة لديك من بينها.