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عرض جوي لـ”فرسان الإمارات” يذهل جمهور فورمولا 1

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عرض جوي لـ”فرسان الإمارات” يذهل جمهور فورمولا 1 عرض جوي لـ”فرسان الإمارات” يذهل جمهور فورمولا 1

أذهل فريق فرسان الإمارات، وهو فريق الاستعراضات الجوية الوطني في دولة الإمارات، السبت، الجمهور الكثيف المتواجد على مدرجات حلبة مرسى ياس، بأول استعرض من اثنين يخطفان الأنفاس من المقرر تقديمهما خلال عطلة أسبوع السباق.

وشكل الاستعراض الرائع فرصة حضرت المشجعين وزوار الحلبة لاستعراض الأحد، وتحية الاتحاد للطيران، حين تحلق طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 فوق سماء حلبة مرسى ياس عند الساعة 16:47.

وبعد تأدية السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يقدم فريق الفرسان وطائرة الاتحاد للطيران إيرباص A380 عرضا جويا، يعلن افتتاح سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 لعام 2016 في أبوظبي الذي يحسم لقب بطولة العالم للسائقين لهذا الموسم.

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