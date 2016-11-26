“دبي التجاري” يطلق أول بنك رقمي بالكامل

أعلن بنك دبي التجاري، أحد البنوك الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن خطته لإطلاق “CBD NOW”، وهو أول بنك رقمي بالكامل في الدولة، والذي يستهدف جيل الألفية من الشباب وعملاء يفضلون الأدوات التقنية في معاملاتهم المصرفيه.

وسوف يفتح البنك الجديد أبوابه الرقمية للعملاء في بداية العام المقبل.

وتأتي هذه المبادرة التي أطلقها البنك كجزء من استراتيجيته للتحول الرقمي، من شأنها تعزيز مكانة بنك دبي التجاري كبنك رائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية في الدولة.

وفي تعليقه على الإعلان الجديد قال بيتر بالتوسن الرئيس التنفيذى للبنك “يأتي إطلاق البنك الجديد والذي يتزامن مع الاحتفال بأسبوع الابتكار 2016، مثالا آخر على مشاركة البنك في دعم الرؤية الثاقبة لحكومة دولة الإمارات في تعزيز ثقافة الابتكار وإسعاد المجتمع”.

وأضاف قائلا “نعلم جيدا بأن العالم الرقمي هو السبيل الوحيد للمضي قدما نحو المستقبل. إننا فخورون لإطلاق أول بنك رقمي بالكامل في الإمارات، والذي سوف يعيد تعريف مفهوم تقديم الخدمات المصرفية”.

وتشمل بعض مبادرات البنك الأساسية مبادرة “Customer On boarding” للفتح الفوري للحسابات للعملاء الجدد، وتطبيق هاتفي مصرفي جديد، وموقع إلكتروني جديد هو movingtouae.ae، ونظام جديد للدفع المسبق يتطابق مع أنظمة الحكومة الذكية.

كما طرح بنك دبي التجاري مؤخرا حلولا رقمية للدفع وإدارة النقد مثل iBusiness و iPrint و iCollect تهدف إلى خدمة الأعمال المصرفية للشركات والعملاء التجاريين.