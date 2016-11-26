ريال يواصل انتصاراته.. ورونالدو هداف الدوري مؤقتًا

تابع ريال مدريد سلسلة نجاحاته بفوز جديد على ضيفه سبورتنغ خيخون 2-1 السبت، في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وهذه هي المباراة 31 التي لم يتعرض فيها فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان للهزيمة منذ أبريل وبات على بعد 3 مباريات لمعادلة الرقم القياسي السابق الذي حققه تحت إشراف الهولندي ليو بينهاكر (1988-1989).

لكن الرقم القياسي في إسبانيا يبقى بحوزة غريمه برشلونة بقيادة مدربه الحالي ولاعبه السابق لويس إنريكي (39 مباراة دون هزيمة) قبل أن يسقط في الكلاسيكو أمام ريال بالذات (1-2) في أبريل.

على ملعب سانتياغو برنابيو وأمام مدرجات ممتلئة، لعب الفريق الملكي بصفوف ناقصة حيث غاب عنه بعض الأساسيين خصوصا الجناح الويلزي غاريث بايل والمدافع الفرنسي رافاييل فاران والمهاجم ألفارو موراتا.

وكادت شباك ريال مدريد تهتز في وقت مبكر قبل أن يحصل لوكاس فاسكيز على ركلة جزاء إثر عرقلته من قبل سيرخيو ألفاريز انبرى لها البرتغالي كريستيانو رونالدو بنجاح (5).

واستمر ضغط أصحاب الأرض، وأضاف رونالدو الهدف الثاني إثر عرضية عالية رفعها ناتشو من الجهة اليسرى قابلها البرتغالي برأسه وأودعها الشباك (18)، مسجلا هدفه العاشر هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين.

وهدأ ريال بعد الهدفين فتحسن أداء سبورتنغ خيخون وأرهق لاعبه البرازيلي دوغلاس المعار من برشلونة قلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرتغالي بيبي، وتدخل الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس ببراعة وحول قذيفه موي غوميز إلى ركنية (30).

ومرر لاعب وسط ريال الكرواتي لوكا مودريتش كرة بشكل خاطىء في وسط الملعب ووصلت إلى إيسما لوبيز في الجهة اليسرى، عكسها عرضية وتابعها كارلوس كارمونا بطريقة رائعة على يسار نافاس مقلصا الفارق (35).

وفي الشوط الثاني، حاول كل من الفريقين زيادة غلته رغم الأمطار الغزيرة، وسنحت لكل منهما عدة فرص لكن خيخون كان الطرف الأفضل حتى الدقائق الخمس الأخيرة وحصل على ركلة جزاء تسبب بها ناتشو ماحيا كل جهده وعطائه في هذه المباراة، لكن الكرواتي دويي كوب أهدرها (78).

وفي الدقائق الأخيرة فوت الفرنسي كريم بنزيمة فرصتين مناسبتين للتسجيل، ورونالدو فرصة إكمال الهاتريك.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 33 نقطة وابتعد 7 نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة حامل اللقب الذي يلعب غدا في ضيافة ريال سوسييداد، علما بأن قطبي الكرة الإسبانية يلتقيان الأسبوع المقبل في ملعب كامب نو في مباراة الكلاسيكو.