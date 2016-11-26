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ذعر بعزبة حمد بالمحلة بعد هجوم كلب ضال على الأهالى وعقر 10 أشخاص

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ذعر بعزبة حمد بالمحلة بعد هجوم كلب ضال على الأهالى وعقر 10 أشخاص ذعر بعزبة حمد بالمحلة بعد هجوم كلب ضال على الأهالى وعقر 10 أشخاص

>الغربية – مصطفى عادل

شهدت عزبة حمد، التابعة لحى ثان المحلة، فى محافظة الغربية، مساء اليوم السبت، حالة من الفزع والذعر بين الأهالى، بعد هجوم كلب ضال على 10 أشخاص وهروبه وسط الزراعات.

ومن بين المصابين: "عبد الفتاح إبراهيم راغب، سلامة عبد المنعم أبو المجد 60 عاما، شحاتة بسيونى عبيد، كريم عبد الفتاح عيسى، ونقل حالتين لطوارئ المنصورة لخطورة إصابتهما بعد أن عقرهما الكلب فى الوجه.

ومنع الأهالى الأطفال من الخروج للشوارع خشية هجوم الكلب عليهم، فيما طالبوا بسرعة شن حملات من مديرية الطب البيطرى للتخلص مع الكلب خشية عقره الأطفال.

 


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