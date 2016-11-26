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إزالة تعد على أرض زراعية بدمياط.. وإنارة الطريق الدولى على ترعة السلام

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إزالة تعد على أرض زراعية بدمياط.. وإنارة الطريق الدولى على ترعة السلام إزالة تعد على أرض زراعية بدمياط.. وإنارة الطريق الدولى على ترعة السلام

>دمياط - عبده عبد البارى

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برئاسة اللواء هشام كمال عثمان، اليوم السبت، حالة تعد على أرض زراعية فى المهد بقرية الشيخ ضرغام بشارع المعدية على مساحة 120 مترا، وتمكنت الحملة من إيقاف الأعمال ورد الأرض لأصلها، بمشاركة المهندس السيد أبو العز نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وعصمت الأطروش رئيسة الوحدة المحلية بالشيخ ضرغام.

 

كان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، شدد على ضرورة التصدى لمحاولات التعدى على الأراضى الزراعية فى المهد قبل استفحالها وهدد بإحالة المقصرين للتحقيق.

 

وعلى الجانب الآخر، كلف محافظ دمياط، محمد عجم، رئيس الوحدة المحلية بمدينة الروضة بإنارة المنطقة الموجودة أسفل كوبرى الطريق الدولى على ترعة السلام.

 

وعاين عجم المكان، وتوصيل خط من على بعد 500 متر، وتركيب عدد 7 كشافات أسفل الكوبرى، كما تم بحث زرع عدد 20 عمودا لإنارة طريق ترعة السلام حتى مدخل طريق دمياط الروضة.

 

كان عدد من المواطنين، تقدموا بعدة شكاوى إلى محافظ دمياط يطالبون فيها بإنارة المنطقة المذكورة، نظرا لخطورة السير فى هذه المنطقة ليلا، إذ تنتشر فيها أعمال البلطجة ويستغلها البلطجية فى سرقة المواطنين.

 


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