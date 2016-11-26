وزير النقل يتفقد أعمال تطوير محطة السكك الحديدية بالزقازيق

تفقد وزير النقل الدكتور جلال سعيد يرافقه محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد مساء اليوم أعمال تطوير محطة السكك الحديدية بالزقازيق.

وقال الوزير – خلال الجولة – إن أعمال التطوير بالمحطة تشمل تطوير الأرصفة والمبنى الاداري ودورات المياه لافتا إلى أن هذه الأعمال تدخل ضمن عقد تطوير 85 محطة سكة حديد تقوم بها وزارة الانتاج الحربي باجمالي 471 مليون جنيه.

كما تفقد وزير النقل القطار المميز (رقم 958) القادم من الإسماعيلية أثناء توقفه بمحطة الزقازيق والمتجه إلى القاهرة حيث اطمئن على نظافة القطار والتقى بالركاب واستمع الى مقترحاتهم وأكد لهم أن تقديم خدمة مميزة للركاب تأتي ضمن أولويات الوزارة.

كما تفقد وزير النقل يرافقه محافظ الشرقية محطة السكك الحديدية بابوحماد لمتابعة اعمال التطوير التي تتم بالمحطة.