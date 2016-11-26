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الحكام يظهرون بالسماعات الجديدة لأول مرة بالجولة الـ11 للدورى الممتاز

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الحكام يظهرون بالسماعات الجديدة لأول مرة بالجولة الـ11 للدورى الممتاز الحكام يظهرون بالسماعات الجديدة لأول مرة بالجولة الـ11 للدورى الممتاز

>كتب عادل عقل

ظهر حكام الدورى الممتاز بالسماعات (كومنيكيشن سيتسم) لأول مرة خلال مباريات الجولة الـ11 من عمر الدورى الممتاز فى نسخته الـ58، وكانت بدايتها فى مباراة المصرى ووادى دجلة والتى جمعتهما على استاد برج العرب.

وكان اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة قد وافق على شراء 10 أطقم سماعات لحكام مباريات الدورى الممتاز، حتى تساعد فى التواصل بين حكم الساحة ومساعديه والحكم الرابع داخل الملعب بكل سهولة.

وعقد مسئولو الشركة الهولندية التى أحضرت السماعات جلسة مع لجنة الحكام برئاسة رضا البلتاجى فى حضور قضاة الملاعب، لتدريبهم على استعمال اطقم السماعات.


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