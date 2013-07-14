الحلقة الخامسة مسلسل "توالي الليل": أخت "خليفة" تواجه "سعاد"

كتب : محمد صبري منذ 37 دقيقة

في الحلقة الخامسة يجلس "خليفة" في المطبخ يتناول الطعام وتدخل "مريم" وتجلس معه ويتحدثان قليلا، وتكون "سعاد" خارج الباب تسترق السمع لما يقولان.

يعود "بسام" و"يوسف" إلى المنزل ليلًا ويقوم "بسام" بمساعدة "يوسف" الذي يمشي مترنحا من كثرة الشرب ويدخل المنزل دون أن يراه أحد.

تذهب أخت "خليفة" إلى منزل سعاد لتتحدث معها بخصوص المنزل الذي تريد "سعاد" أن تخرجها منه ويشتد الحوار بينهما. يأتي "يوسف" ويقف في صف أمه ويصب غضبه على أخت "خليفة". تعطي "سعاد" مفاتيح سيارتها لـ "يوسف" وتطلب منه القيام بأمر سبق واتفقا عليه.

تذهب أخت خليفة إلى "خليفة" وتطلب منه أن يعيش معها في منزلها ويترك منزل "سعاد" ولكنه يرفض.

يدخل "يوسف" منزل أخت "خليفة" ويقوم برمي الأشياء هنا وهناك، ويلقي القمامة على الأرض ويدمر شكل المنزل.

يشك "ناصر" في أن "بيبي" هي من تترك له الورود على سيارته ويحذرها مما تفعله وما تسببت فيه من خلاف بينه وبين زوجته "شريفة".

تقابل "مريم" "فيصل" عند منزلها وتخاطبه بلهجة شديدة ولكنه يخربها أنه ابن "أم فيصل" وهي رفيقة والدتها "سعاد".

يذكر أن مسلسل "توالي الليل" دراما اجتماعية تسلط الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية كالصراع بين أفراد العائلة الواحدة من أجل المصالح الشخصية، والعنوسة، وإساءة بعض أولياء الأمور في استخدام حق الوصاية على الأبناء.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي وإخراج علي العلي وبطولة سعد الفرج، أسمهان توفيق، حمد العماني، هبة الدري، صمود، حمد أشكناني، عبير الجندي، نور وعبدالله الطراروة، غدير صقر.