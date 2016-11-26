طارق العشرى يقود إنبى أمام الداخلية

>عمرو جاب الله
أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن طارق العشرى المدير الفني العائد للفريق سيتولى القيادة الفنية بداية من مواجهة الداخلية، المقرر لها غداً الأحد، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى.
وعاد العشرى اليوم لقيادة إنبى حيث يتواجد فى مران الفريق ويضم جهازه المعاون كلاً من: "طارق عبد الله ومحمود عطا مدربين وسامى نصر مخطط أحمال وخالد خليل مدرب حراس وعبد الحليم كامل أخصائى تأهيل، وأسامة حسام أخصائى تأهيل وعادل زكى مدير إدارى وتامر السيد إدارى، ووائل حماد طبيب وعلاء المقدم أخصائى علاج طبيعى".
يذكرأن طارق العشري المدير الفني الجديد لإنبى والسابق لأهلى طرابلس فاز مع الأخير ببطولة الدورى الليبى قبل أن يتمم مسئولى النادى البترولى التعاقد معه.
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