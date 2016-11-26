طارق العشرى يقود إنبى أمام الداخلية

عمرو جاب الله

أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، أن طارق العشرى المدير الفني العائد للفريق سيتولى القيادة الفنية بداية من مواجهة الداخلية، المقرر لها غداً الأحد، فى الأسبوع الحادى عشر بالدورى.