وفاة طفلة مواطنة غرقاً في حوض سباحة بالفجيرة

توفيت طفلة مواطنة تدعى ( ر.ر.ع) تبلغ من العمر سنتين اليوم غرقا في حوض سباحة بمنزل عائلتها الكائن بمنطقة البثنة بامارة الفجيرة .

وأشار العميد محمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة إلى ان غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بسقوط طفلة وغرقها في حوض سباحة بمنطقة البثنة في منزلهم، وعليه تم ارسال سيارتي الاسعاف الوطني والانقاذ لموقع الحادث حيث تم نقل الطفلة على الفور الى المستشفى وإجراء الإسعافات الأولية لإنقاذها ، إلا أنها كان فارقت الحياة.

ونقل الكعبي تعازيه لأسرة الطفلة داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

وناشد أولياء الامور بضرورة مراقبة اطفالهم وعدم تركهم وحدهم اثناء السباحة لعدم تعريض حياتهم للخطر ، وشدد على ضرورة اتباع إرشادات السلامة، والتقيد بها، لتجنب حدوث اية حوادث غرق ،متمنيا السلامة للجميع .