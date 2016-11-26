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محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء صربيا والرئيس الشيشاني

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محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء صربيا والرئيس الشيشاني محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء صربيا والرئيس الشيشاني

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ابوظبي كلا على حدة معالي الكسندر فوسيتش رئيس وزراء جمهورية صربيا والرئيس رمضان قاديروف رئيس الشيشان اللذين يزوران البلاد لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 بجزيرة ياس في أبوظبي .

ورحب سموه بضيفي الفعاليات وبحث معهما علاقات الصداقة والتعاون بين بلديهما ودولة الامارات العربية المتحدة والسبل الكفيلة  بتعزيزها وتطويرها بما يحقق ويخدم المصالح المتبادلة .

وتم خلال اللقاءين تناول مجمل القضايا ذات الاهتمام  المشترك التي تهم دولة الامارات وكلا من جمهورية صربيا والشيشان .

 

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