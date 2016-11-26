أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

غرفة الأطفال فنٌّ يجهله الوالدان!

Google+ Print

السبت 26-11-2016 02:00

يظل تخصيص غرفة للطفل الصغير من أجل قضاء بعض الوقت للعب الشغل الشاغل للوالدين, وفناً يجهله بعض الوالدين ما يجعلهم في حيرة في كيفيَّة اختيار مساحة محدَّدة لمكان لعب طفلهم.


التقت "سيدتي" مع المهندسة المعمارية سناء بخاري الأسر، لتذكر عدة نصائح لتصميم غرف الأطفال:


-تخصيص مكان صغير في غرفة النوم للعب الأطفال من سن 3-6 سنوات.
- عمل غرفة كاملة للعب، بدلاً من وضع الألعاب في غرف النوم وباقي أنحاء المنزل حتى يستطيع الأطفال تمضية وقت ممتع بعيداً عن أنحاء المنزل، وبعيداً عن إحداث الفوضى.
-عند تصميم وتنفيذ الديكور لابد من وضع بعين الاعتبار سهولة التنظيف ليسهل على الأُم تنظيفها، ويتمكَّن الطفل من الوصول لجميع الألعاب.


-يفضل إدخال عنصر التشويق لكي ينجذب الطفل للجلوس بداخلها من دون الشعور بالملل.
-احرصي أن يكون طلاء الغرفة من الألوان المحبَّبة للطفل من ألوان الباستيل، والبعد عن الألوان الصاخبة لعدم اثارة الطفل، مع الاستعانة بالصور ورسومات الشخصيات الكرتونيَّة.
-من ضرورة وجود مصدر إنارة طبيعي كالشمس والتهوية لتجديد الهواء داخل الغرفة.


-لا بد أن تكون أرضياتها من الفلين لمنع الاصابات عند وقوع الطفل أو من الأرضيات، التي يسهل تنظيفها لعدم تكاثر البكتيريا بداخلها والغبار أو الباركيه بعيداً عن الموكيت الذي قد يسبب الحساسيَّة.
- يستحن وضع الرفوف بداخلها صناديق بلاستيكيَّة شفافة ذات ألوان مبهجة وتقسيمها حسب الألعاب.
-واخير تضيف م. سارة، ان لابد الاعتماد في اختيار قطع الأثاث المستخدم لغرف الألعاب على نوعيته وتصميم شكل الغرفة، والمساحة المتاحة على أن يراعى طول الطفل في وضع الأرفف والسرير إن وجد داخل الغرفة، كذلك وضع حاميات الزوايا، لأنَّه من المستحسن اختيار الأثاث الذي يسهل تنظيفه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي