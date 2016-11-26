تابعي المشاهد الأولى لمولودك

ما إن يخرج مولودك من أحشائك حتى يضعوه على بطنك لبضع ثوان، فتشعري به وكأن كتلة صغيرة ساخنة تطلق الصرخة تلو الأخرى -حيث يشعر بأول إحساس بالنعومة بعد تجربة الولادة- ومع دفء جسمك وملامستك تهدأ صرخاته سريعاً، وإذا ما تركته فترة أطول فلعله يأخذ غريزياً بالتنقيب أو المص؛ فالطفل الوليد يرضع غريزياً ثدي أمه، بعدها تنطقينها في سرك: مرحباً مولودي الجديد!

الدكتور وائل البنا استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى حواء كلينك بحي المنيل، يحدثك عن هذه المشاهد.

*المشهد الأول: سيوضع حول معصم مولودك سوار صغير يحمل اسمه؛ سيتم فتح مجاريه التنفسية؛ فامتصاص المخاط الذي قد يسد الفم والأنف.

المشهد الثاني: بعد حوالي 5 دقائق على ولادته يتم الضغط على الحبل السري بواسطة ملقطين، ثم يقطع ما بينهما على بعد سنتيمترات من بطنه، وقبل أن يضمد الجرح البسيط تؤخذ عينة من الدم من الحبل لإجراء الفحوص المخبرية المختلفة، ويجف الجزء المتبقَّى من الحبل السري وينقطع بعد أسبوع تقريباً.

المشهد الثالث: توضع نقطتان من قطرة في كل عين ثم يوزن؛ وإذا مانقص وزنه عن2,7 كيلوجرام يعتبر صغيراً، وإذا ما تجاوز3,7 كيلوجرام فهو سمين، ويقاس أيضاً طول الطفل ومحيط رأسه الذي يتراوح ما بين 33-35 سم.

المشهد الرابع: كل الإجراءات تتم في جو دافئ؛ لأن المولود يبرد بسرعة بعد أن أمضى أشهراً في حرارة ثابتة وهي 37 درجة، وها هو الآن في محيط لا يتجاوز 22، وحرارته الداخلية مابين 34 و36 درجة، ولن يبلغ 37 إلا بعد يومين أو ثلاثة.

المشهد الخامس: يعطى حماماً ساخناً، ويوضع في الماء حوالي 5 دقائق من دون إزالة الطلاء الجيني الذي يحمى جسمه الحساس.

المشهد السادس: كنت تتخيلينه طفلاً زهري اللون، ممتلئ الخدين..لكنه مختلف! أبشري؛ الأطفال كلهم متماثلون عند الولادة، وما عليك إلا الانتظار لأسبوعين أو ثلاثة.

المشهد السابع: لا تتفاجئي من حجم رأسه؛ هو كبير ويمثل ربع طوله الإجمالي، وثقيل بالنسبة لعضلات رقبته، لذلك يعجز عن الانتصاب، وعليك أن تسنديه بوضع يدك خلف رقبته حين تحمليه، حتى جبينه -أيضاً- كبير ويشكل ثلاثة أرباعه بدلاً من النصف؛ قد يبدو مستطيلاً، أو يظهر تورم بسيط في إحدى جهتيه بسبب الولادة.

المشهد الثامن: احترسي، عظام جمجمة مولودك ليست ملتحمة بعد، إنهما اليافوخان، وتتقلص المساحة تدريجياً وببطء مع نمو الجمجمة، لتختفي كلياً قرابة الشهر الثامن بالنسبة للجزء الخلفي، وقرابة الشهر الثامن عشر بالنسبة لأعلى الجبين.

المشهد التاسع: لا تضايقي نفسك بالجلد المغطى بالطلاء الجيني الأبيض عند الولادة، سيتقشر في الأيام الأولى، وقد يستحيل إلى برتقالي بعد يومين أو ثلاثة، وهو يرقان فيزيولوجى يصيب 80% من المواليد الجدد.

المشهد العاشر: لا تتفاجئي؛ سيفقد حوالي عُشر وزنه عند الولادة وفي الأيام التي تلي ولادته؛ وذلك لتخلصه من البراز الذي كان يملأ أمعاءه وقلة التغذية، وسيبدأ باكتساب الوزن مجدداً اعتباراً من اليوم الثالث ليستعيد وزنه عند الولادة قرابة اليوم العاشر.

المشهد الحادي عشر: سيخضع مولودك لسلسلة من الفحوصات والاختبارات تهدف إلى التحقيق من تنفسه ونبضات قلبه التي تتراوح بين100 و120 نبضة في الدقيقة، ومن قوة عضلاته فضلاً عن ردات فعله، كما تهدف الاختبارات والفحوصات إلى التأكد من حسن عمل الجهاز العصبي المركزي.

المشهد الثاني عشر: فمه يبدو لك واسعاً وعيناه كبيرتان للغاية. الأمر طبيعي إذ يشكل حجمهما 2,3 من حجم عيني الشخص الراشد، وربما بدتا زرقاوين عند الولادة، لكنهما سيتغيران ليتخذا اللون النهائي بعد نحو شهر، أما الجفنان فسميكان والرموش ظاهرة، ولعل أنفه أضحى أفطس نتيجة الولادة، لكنه سيستعيد شكله الطبيعي.



المشهد الثالث عشر: سيولد من غير شعرأو بشعر كثيف، وفي هذه الحالة سيتساقط الشعر تدريجياً على مدى أسابيع ليحل محله لاحقاً شعر أنعم وأفتح، كذلك يتساقط الزغب الذي قد يغطى جسمه عند الولادة.



المشهد الرابع عشر: الأعضاء التناسلية نامية جداً...خاصة إذا كان صبياً، وقد ترين بعض نقاط الدم في حفاض ابنتك...لا تقلقي الأمر ظاهرة طبيعية.



المشهد الخامس عشر: لا تقلقي ولا تلمسي بيدك ثدييْ مولودك إذا شاهدتهما -فتاة أو صبى- منتفخين ويفرزان مادة بيضاء اللون، هذا بسبب مرور كمية صغيرة من الهرمون الذي يسبب إفراز الحليب لدى الأم عبر المشيمة، اطمئني سيعودان إلى طبيعتهما بعد أيام.

لا تفوتي قراءة تفاصيل "عن مراحل الحمل" ومواضيع أخرى عن الحمل والحوامل في العدد 39 من "سيدتي وطفلك" في الأسواق

أرسلي كل استفساراتك التي تتعلق بالحمل والولادة وتربية الاطفال على الإيميل الآتي [email protected] لتفيدك سيدتي وطفلك من خلال اختصاصييها.