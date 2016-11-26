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غدًا.. محاكمة المتهمين بخلية المتفجرات بحلوان

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غدًا.. محاكمة المتهمين بخلية المتفجرات بحلوان غدًا.. محاكمة المتهمين بخلية المتفجرات بحلوان

تنظر غدًا الأحد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة محاكمة 8 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بينهم 4 محبوسين و3 هاربين وآخر مخلى سبيله فى القضية المقيده برقم 6235 لسنة 2015 كلى جنوب القاهره وذلك لاتهامهم بتولى قيادة مجموعة نوعية منبثقه عن تنظيم الاخوان بحلوان ولاتهامهم أيضاً بتكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة والشروع فى القتل وأنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة السلاح والذخيرة والمعروفة أعلامياً بـ ” خلية المتفجرات ” .

ويواجه المتهمون تهم تكوين خلية إرهابية تصنع المواد المتفجرة، والشروع في القتل، وإنشاء وتولي جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة السلاح والذخيرة .

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