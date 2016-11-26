بالصور.. محافظ بنى سويف يتقدم جنازة شهيد القوات المسلحة بسمسطا‎

تقًدم المهندس شريف محمد حبيب محافظ بني سويف، واللواء محمد الخليصي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد علي المستشار العسكري جموع مشيعي جنازة الشهيد مجند ” حسام حسن عبدالمعتمد جنيدي” ابن مدينة سمسطا ،والذين استشهد بسيناء صباح مساء الخميس الماضي وذلك في حضور النائب حسام العمدة عضو مجلس النواب و اللواء يسري خضر السكرتير العام واللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة.

كان المحافظ قد أدى صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بالمسجد الكبيربمدينة سمسطا ، بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والامنية والتنفيذية ، حيث أقيمت جنازة عسكرية وشعبية للشهيد وسط تنديد واسع بالإرهاب من المشيعين الذين شاركوا في تشييع الجثمان، مرددين هتافات ضد الإرهاب .

وأعرب المحافظ، عن خالص تعازيه لأسرة الشهيد ، داعيا الله أن يتغمده بعظيم رحمته وأن يمنح أهله وذويه نعمة الصبر والاحتساب ، مؤكدا على أن هذه الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة القوات المسلحة والشرطة المصرية ،ومؤكدا على أن رسالة الجيش هي الدفاع عن مصر وأرضها وشعبها وحفظ استقرارها،و أن دماء أبنائنا الشهداء لن تذهب سدى، لافتاً إلى ان الشعب المصري بكافة طوائفه يقف وراء جيشه العظيم في محاربة الإرهاب وحفظ أمن واستقرار البلاد .