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غدًا.. محاكمة بديع 682 أخرين بأحداث العدوة بالمنيا

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غدًا.. محاكمة بديع 682 أخرين بأحداث العدوة بالمنيا غدًا.. محاكمة بديع 682 أخرين بأحداث العدوة بالمنيا

أرشيفية

تنظر غدًا الأحد محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار عمر سويدان ، إعادة إجراءات محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 متهمًا آخرين، في قضية”أحداث عنف العدوة” .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان وعضوية المستشارين هشام طلعت عبد الوهاب وإيهاب سعيد وسكرتارية على سيد وأندراوس فهمى
> وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

 

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