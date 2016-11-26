العين الإماراتي يتعادل أمام تشانبوك الكوري ويخسر لقب دوري ابطال آسيا

خسر العين الإماراتي، لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2016، بعد التعادل أمام جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بنتيجة (1-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، في إياب نهائي البطولة.

وسجل هان كيو وون هدف جيونبك في الدقيقة 30، بعد استقبال ركلة ركنية، ليسدد كرة داخل منطقة الـ6 ياردة، وتعانق الشباك، قبل أن يرد العين بهدف التعادل الذي حمل توقيع لي ميونج جو في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

واستفاد جيونبك من فوزه في لقاء الذهاب بكوريا الجنوبية بنتيجة (2-1)، ليتوج باللقب الآسيوي، ويتأهل رسميًا إلى كأس العالم للأندية باليابان.

واكتفى العين باللقب الوحيد الذي توج به في موسم 2003، بينما فاز بالميدالية الفضية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2005.

يذكر أن مونديال الأندية أصبح بدون فريق عربي، بعد خسارة العين للقب دوري أبطال آسيا، وخسارة الزمالك للقب دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.