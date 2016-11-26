وزير الخارجية يجرى محادثات مع وزير خارجية النرويج

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية سامح شكري أجرى محادثات بعد ظهر اليوم السبت 26 نوفمبر 2016 مع وزير خارجية النرويج بورج برينده والوفد المرافق له، والذي يضم أيضا المبعوث النرويجي لعملية السلام، حيث دار نقاش مطول حول تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى، والاوضاع الفلسطينية بشكل عام، لاسيما على ضوء مشاركة البلدين في تنظيم مؤتمر إعادة إعمار غزة فى القاهرة عام 2014.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزير النرويجي اهتم ايضا بالتعرف علي الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية الهامة، وعلي رأسها الوضع فى ليبيا، حيث استعرض شكرى الجهود والاتصالات التى تقوم بها مصر مع الأطراف الليبية من اجل تحقيق التوافق فيما بينهم وتأمين التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات بكافة مكوناته وعناصره، مؤكدا على اهمية استقرار ليبيا وشعبها كعنصر اساسى داعم للأمن القومى المصرى. كما تناولت المحادثات الاوضاع فى سوريا والجهود التى تقوم بها مصر فى مجلس الامن لتسهيل التوصل الى توافق بين اعضاء المجلس حول الاسلوب الأمثل للتعامل مع المعاناة الانسانية للشعب السورى فى حلب، فضلا عن جهود مكافحة الارهاب فى العراق ودعم الشرعية فى اليمن، و الجهود المصرية في مجال مكافحة ظاهرتيّ الإرهاب والهجرة غير الشرعية بما تمثلانه من تهديد للأمن والسلم الدوليين.