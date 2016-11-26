أهم 10 بوستات بسوشيال ميديا.. نقد لاذع لإعلان الدورى الإنجليزى دعم المثليين

كتب إسلام جمال و هيثم سلامة

تنوعت العديد من المنشورات اليوم السبت، على وسائل الاتصال الاجتماعى، والتى كان أبرزها تعليقات رواد "تويتر" بعد إعلان الدورى الانجليزى دعمه لحقوق المثليين وموقف النجوم المصرية المحترفة هناك، حيث صاحبها العديد من التويتات اللاذعة على صفحات الفرق الإنجليزية التى غيرت شعار ناديها إلى ألوان علم المثليين.

وعلى الرغم من سيطرة ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الصفحات الرياضية نصيب الأسد والتى جذبت جمهور السوشيال ميديا إلا أنه مازلت حرائق إسرائيل مسيطرة نوعًا ما، حيث تصريح المتحدث باسم نتينياهو حول رد الفعل العربى على الحرائق، بينما تواصلت التهانى حول حفل زفاف الفنان عمرو يوسف وكندا علوش.

1. رواد تويتر بعد إعلان الدورى الإنجليزى دعمه للمثليين: ولادنا أشرف من الشرف

2. ستوك سيتى يغلق صفحته بـ"فيس بوك" لهجوم المصريين عليه

3. تعرف على رسائل نجوم الفن للعروسين عمرو يوسف وكندة علوش بعد عقد قرانهما

4. المتحدث باسم نتنياهو يرد على حرائق إسرائيل: ماذا عن كوارث العرب

5. نادر نور وسعد الصغير فى ذكرى رحيل عامر منيب: لسه عايش بالقلوب والعقول

6. محمد الننى يهنئ لاعب أرسنال ثيو والكوت بمناسبة المولود الجديد أرلو

7. إنجى وجدان تشيد بمسرحية "أهلا رمضان" بعد حضورها العرض:عودة جديدة للمسرح

8- أحمد حلمى ينشر صورة من كواليس برنامج المسابقات الشهير "أرب جوت تالنت"

9- شاهد أحدث صورة للفنانة نوال الزغبى

10- تكريم الفنانة بدرية طلبة فى يوم الطهاة