رئيس الأركان يلتقي أعضاء هيئة تدريس المعهد الفني للقوات المسلحة

أكد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على أهمية تطوير العملية التعليمية بالمنشآت العسكرية كأحد المحاور الرئيسية للإهتمام بالفرد المقاتل وإعداد أجيال من المقاتلين تتمتع بالقدرات العلمية والقتالية والفنية التى تمكنهم من أداء مهامهم فى حماية الأمن القومى المصرى على الوجه الأكمل جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء هيئة تدريس المعهد الفنى للقوات المسلحة.

وأشار رئيس الأركان إلى أن التعليم والتدريب هو أهم مصادر القوة وأحد المقومات الرئيسية لتطوير وتحديث القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ المهام المكلفة بها مشيراً إلى أن القوات المسلحة تمتلك رصيداً زاخراً من الخبرات العلمية والتدريبية والعملياتية فى كافة التخصصات.

وأكد الفريق محمود حجازى على حرص القيادة العامة على الإهتمام بالمنظومة التعليمية داخل القوات المسلحة وتطوير الإمكانات العلمية والتكنولوجية بمنشآتها التعليمية فى كافة التخصصات لبناء أجيال من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود الأكفاء القادرين على تنفيذ المهام المكلفين داخل تشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأوصى رئيس الأركان على أهمية مواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المتلاحق الذى يشهده العالم فى كافة فروع العلم والمعرفة ، ونقلها من حيز الإطار النظرى إلى الممارسة والتطبيق العملى ، كما أكد على أهمية الحفاظ على المستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية للدارسين والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية بما يمكنهم من تنفيذ كل ما يكلفون به من مهام وبما يدعم منظومة الكفاءة والإستعداد القتالى للقوات المسلحة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة ومدير المعهد الفنى للقوات المسلحة وعدد من أعضاء هيئة التدريس.