بالصور.. أهالى بويط يشيعون جثمان شهيد أسيوط الرابع لمثواه الأخير

أسيوط - هيثم البدرى

شيع أهالى قرية بويط بساحل سليم، قبل قليل، جثمان الشهيد الرابع بمحافظة أسيوط، الجندى فادى فايق حنا، 21 عاما، الذى طالته يد الغدر فى استهداف كمين الغاز بقرية السبيل بمدخل مدينة العريش الخميس الماضى، وسط حالة من الحزن.

كانت محافظة أسيوط ، قدمت 4 من أبنائها شهداء للوطن فى الحادث الإرهابى الغادر، وهم الشهيد الجندى محمود السيد على عباس - مركز ديروط، والشهيد الجندى مايكل كارمى أخنوخ – الوليدية حى شرق مدينة أسيوط، والشهيد الجندى عرفات السيد محمود – عزبة خلف راشد مركز أسيوط، والشهيد الجندى فادى فايق حنا – بويط ساحل سليم.