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تنظيم ماراثون لطلاب وطالبات جامعة مدينة السادات خلال ديسمبر المقبل

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تنظيم ماراثون لطلاب وطالبات جامعة مدينة السادات خلال ديسمبر المقبل تنظيم ماراثون لطلاب وطالبات جامعة مدينة السادات خلال ديسمبر المقبل

>المنوفية - محمود شاكر

وافق الدكتور عصام الدين متولى، القائم بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات، على تنظيم فعاليات سباق الطريق لطلاب وطالبات الجامعة خلال شهر ديسمبر المقبل، والذى تنظمه إدارة رعاية الطلاب بالجامعة بالتعاون مع الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية. 

 

وأوضح متولى أن هذا الماراثون يقام للمرة الثانية على التوالى بالجامعة وهذا العام يشارك فيه أكثر من 500 طالب وطالبة من كليات الجامعة المختلفة .

 

وأكد متولى أن الطلاب الحاصلين على العشر المراكز الأولى للطلبة والطالبات سيتم إعدادهم للمشاركة فى سباق الماراثون القومى والذى تنظمه جامعة أسوان .

 

 

 

 


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