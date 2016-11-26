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بالصور.. وزير الكهرباء يشيد بأداء العاملين بمحطة البرلس

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بالصور.. وزير الكهرباء يشيد بأداء العاملين بمحطة البرلس بالصور.. وزير الكهرباء يشيد بأداء العاملين بمحطة البرلس

>كفر الشيخ – محمد سليمان

أشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، فى نهاية زيارته التفقدية اليوم السبت، لمحطة الكهرباء العملاقة بالبرلس الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بالعاملين فى المحطة وحرص على مصافحة عدد منهم.

وحرص العاملون فى المحطة من كافة المحافظة المصرية على التقاط صور تذكارية مع وزير الكهرباء، مؤكدين سعادتهم بالعمل فى المحطة العملاقة معربين عن تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسى فى إقامة المشروعات القومية على أرض المحافظة لتقليل نسب البطالة.

وكان قد استمع الوزير لشرح تفصيلى للمحطة من بداية عمليات التنفيذ حتى الآن وبلغت نسبة التنفيذ 62% وقد الوزير الشكر للشركات المنفذة، وعقد اجتماعا مع المسئولين عن تنفيذ المحطة.

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، إن المشروع يتكون من أربعة موديولات، وكل موديول يتكون من تربينتين غازيتين قدرة كل منها 400 ميجاوات، وتربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات وغلايتين لاستعادة الطاقة المفقودة، ونسبة تنفيذ المشروع بلغت حوالى 62 % طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

وأضاف من المقرر تشغيل المشروع بإضافة 1600 ميجاوات فى ديسمبر المقبل، على أن يتم تشغيل المشروع بالكامل بحلول عام 2018، وذلك بإضافة قدرات 4800 ميجاوات للشبكة الكهربائية.

قال اللواء عماد عزمى مدير العلاقات العامة والموارد البشرية بالمحطة،، إن محطة البرلس العملاقة تأتى ضمن مجموعة من المشروعات التى تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ مع شركة "سيمنس" العالمية وشركاؤها المحليين لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية.

وأضاف عزمى، إن المحطة تنتج ضعف انتاج السد العالى، ويعمل بها 7 آلاف و500 عامل من كافة المحافظات المصرية، تم توفير كافة احتياجاتهم. 

 

 

 

 


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