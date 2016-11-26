تأييد تغريم عبد الحليم قنديل 30 ألف جنيه وحبس خطاب عامان فى سب وقذف «الزند»

قضت الدائرة 8 جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية اليوم السبت، بعدم قبول المعارضة المقدمة من عبد الحليم قنديل، رئيس تحرير صحيفة “صوت الأمة”، ومحمد سعد خطاب، صحفى بالجريدة فى الدعوى المقامة من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، تتهمهما بسب وقذف بحقه وأعضاء نادى القضاة .

وأيدت المحكمة حكم أول درجة القاضى، بحبس محمد سعد خطاب سنتين، وتغريم عبد الحليم قنديل 30 ألف جنيه، وتعويض مدنى مؤقت 100 ألف وواحد .

تعود تفاصيل الدعوى رقم 12061 لعام 2014، لنشر جريدة صوت الأمة أخبارا كاذبة تستهدف التشهير بالزند وعدد من مجلس إدارة نادى القضاة من خلال نشر موضوع نسب للمدعين عن تلقى رشاوى من الشركات المنفذة لمشاريع الإسكان التى يتعامل معها النادى .