الشيخ منصور بن زايد يستقبل الرئيس السودانى بمطار أبو ظبى

كتب مصطفى عنبر

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شئون الرئاسة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الرئيس السودانى عمر البشير، الذى يزور أبو ظبى، اليوم السبت، على رأس وفد سودانى رفيع المستوى فى زيارة تستغرق عدة أيام.

ويضم الوفد المرافق للرئيس وزراء الخارجية والمالية والكهرباء والاستثمار.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أمس الجمعة، أن الرئيس البشير سيقوم خلال زيارته إلى العاصمة أبوظبى بإجراء مباحثات مع رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين فى كل المجالات.

وكان الرئيس البشير قد قام بزيارة إلى الإمارات فى فبراير الماضى، تم خلالها بحث علاقة الخرطوم بدول الخليج إلى جانب قضايا إقليمية أخرى.