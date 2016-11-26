المتحدث العسكري: السيطرة على حريق نشب بيخت سياحي بالغردقة دون إصابات

تمكنت عناصر القوات البحرية من السيطرة على حريق نشب فى يخت سياحى أثناء رسوه أمام ( مارينا بالغردقة ) دون إصابات، ذلك يأتي استمراراً لجهود القوات المسلحة فى تأمين حدود البلاد على كافة الإتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث العسكري العميد محمد سمير، في بيان عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك”، أنه وردت إشارة استغاثة إلى قاعدة البحر الأحمر البحرية ؛ تفيد بإشتعال النيران فى أحد اليخوت السياحية أثناء رسوه أمام (مارينا بالغردقة) وقد غطت ألسنة اللهب والدخان سماء المنطقة وعدم إمكانية سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بالغردقة المشاركة فى عمليات الإطفاء لوجود اليخت داخل المسطح المائى.

وتابع البيان: “وعلى الفور صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة وتم توجيه وحدات الإنقاذ التابعة للقوات البحرية تجاه الحريق ، وتم إخلاء اليخت السياحى بعيداً عن اليخوت السياحية المجاورة من منطقة الحادث لعدم إمتداد النيران إليها وتم التمكن من إخماد الحريق والسيطرة عليه دون وقوع أى إصابات”.