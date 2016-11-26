تناول الطعام قبل النوم وزيادة الكالسيوم من أهم مسببات قرحة المعدة

نهى طارق

أكثر من 25 % من سكان العالم يعانون من القرحة الهضمية أو المعروفة بقرحة المعدة وذلك وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، قرحة المعدة هى قرحة أوثقب فى بطانة المعدة أوفى الأمعاء الدقيقة، قد يصاب العديد من الاشخاص فى مختلف الفئات العمرية بهذه القرحة.

فتقول بعض الدراسات أن جود خلل فى العصارات الهاضمة فى المعدة والأمعاء يمكن أن تتسبب فى الاصابة بالقرحة.

وهناك العديد من الأسباب التى تؤدى للإصابة بقرحة المعدة والتى ذكر بعضها موقع Top 10 Remedies:

1- تناول الطعام قبل النوم

تقول الدراسات أن تناول الأطعمة حتى السهلة الهضم مثل الحليب الطازج والفواكه قبل النوم يمكن أن يلحق الضرر بالمعدة فالبروتين الموجود فى الأطعمة يساعد على تفريغ الأحماض والعصارة المعدية فى المعدة فبقية الأطعمة التى لم تهضم بعد سوف تتحلل وتخمر وتتسبب فى الشعور بآلام المعدة والاصابة بالمعدة.

2- المسكنات

غالبا ما يستخدم الاشخاص المسكنات للتخلص من الصداع وآلام فى العضلات وآلام المفاصل المعدة ولكن جميع أنواع المسكنات لها تأثير على التأثير على إنتاج الغشاء المخاطى الذى يحمى المعدة، وبالتالى يحدث ونزيف فى المعدة والإصابة بالقرحة.

3- الحصول على الكثير من الملح

فى الواقع اتباع نظام غذائى غنى بالملح قد يحفز النشاط الجينى فى الملوية البوابية التى تجعلها أكثر ضراوة وهذا الأمر هو السبب الاساسى وراء الاصابة بالقرحة.

4- الإجهاد الزائد

يقول الخبراء أن الإجهاد يزيد من احتمال الإصابة بالقرحة وخصوصا التعرض للتوتر لفترات طويلة الذى يمكن أن يؤثر على إنتاج حمض المعدة الذى يتسبب فى الإصابة بالاتهابات والقرحة.

5- فرط الكالسيوم الدم

فرط وجود الكالسيوم فى الدم من أهم أسباب الإصابة بقرحة المعدة.