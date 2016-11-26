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وفاة ٣ وإصابة ١٨ آخرين في حادثي سير بالقاهرة و الغربية

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وفاة ٣ وإصابة ١٨ آخرين في حادثي سير بالقاهرة و الغربية وفاة ٣ وإصابة ١٨ آخرين في حادثي سير بالقاهرة و الغربية

ارشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم السبت، وفاة ٣ مواطنين وإصابة ١٨ آخرين في حادثي سير في القاهرة والغربية .

حيث انقلب أتوبيس بطريق طنطا – المحلة بمحافظة الغربية مما ادى الى وفاة ٣ مواطنين واصابة ٧ اخرين .

أشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف، إلى انه تم نقل حالات الوفاة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بينما تم نقل حالات الاصابة الى مستشفى المنشاوي العام بمشاركة ٧ سيارات اسعاف .

بينما تصادم اتوبيس بسيارة نقل بالطريق الدائري بعد موقف العاشر من رمضان بمدينة نصر ادى الى اصابة ١١ شخص ، حيث تم نقلهم الى مستشفيات البنك الاهلي والسلام العام بمشاركة ٧ سيارات اسعاف .

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الى أن الإصابات في كلتا الحادثتين تراوحت بين كدمات وجروح قطعية وكسور وخدوش وسحجات وجميعهم يتلقون العلاج اللازم بالمستشفيات .

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