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بطل إفريقيا في مواجهة نارية مع الماكينات الألمانية في كأس العالم للقارات

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بطل إفريقيا في مواجهة نارية مع الماكينات الألمانية في كأس العالم للقارات بطل إفريقيا في مواجهة نارية مع الماكينات الألمانية في كأس العالم للقارات

أسفرت قرعة كأس القارات 2017 عن وقوع بطل كأس الأمم الإفريقية، المقبل مع ألمانيا وتشيلي وأستراليا في مجموعة نارية.

وتم سحب القرعة في روسيا اليوم السبت للبطولة التي ستقام في صيف 2017.

وجاءت المجموعة الأولى، لتضم روسيا أصحاب الأرض منتخب البرتغال بطل آوروبا والمكسيك ونيوزلندا.

أما المجموعة الثانية الحديدية، فجاءت لتضم منتخبات ألمانيا وتشيلي وأستراليا بالإضافة للمنتخب الذي سيتوج ببطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في الجابون.

وستنطلق البطولة يوم 17 يونيو المقبل على أن تنتهي يوم 2 يوليو.

وستجرى مباراة الافتتاح في سان بطرسبرج بين منتخبي روسيا والمكسيك.

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