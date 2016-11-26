الإسماعيلى يختار 19 لاعبا لمواجهة طنطا.. وعودة متولى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة أشرف خضر، قائمة فريقه استعداداً لمواجهة طنطا غداً الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة 19 لاعباً وهم محمد عواد ومحمد مجدى فى حراسة المرمى ومحمد أبوالمجد "بوشا" وباهر المحمدى وشريف حازم ومحمود متولى وسامح عبد الفضيل ومحمد عادل جمعه وبهاء مجدى فى خط الدفاع وحسنى عبد ربه ومحمد فتحى وعماد حمدى وعمر الوحش وتوريك جبرين وإبراهيم حسن وعمورى عبد الفتاح فى خط الوسط وأحمد الصعيدى وشكرى نجيب ووليد عطية فى خط الهجوم.

واستبعد الجهاز الفنى للدراويش محمد صبحى وأيمن رجب وسعد حسنى وأحمد هانى وعمرو حسين وشريف عبد الفضيل ومحمود حمد ومحمود عبد العزيز وأحمد جمال وكريم بامبو وخالد عيد وأحمد صالح "وزة" لأسباب مختلفة.