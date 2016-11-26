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تريكة وهنرى وإيرزى خارج قائمة التعدين أمام الأهلي

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تريكة وهنرى وإيرزى خارج قائمة التعدين أمام الأهلي تريكة وهنرى وإيرزى خارج قائمة التعدين أمام الأهلي

>خالد مصطفى

استقر الجهاز الفنى لنادى النصر للتعدين بقيادة أسامة عرابى على قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم الفريق مباراته أمام الأهلى غدا الأحد، بالجولة 11 من الممتاز والتى ستقام على إستاد أسوان الرياضى.


> وتضم قائمة 19 لاعبا وهم: "أحمد حمدى ومصطفى عبد الستار حراس مرمى- أحمد جودة - إسلام صيام - محمد عبده كفتة- حسام عبد الصبور- عبد العزيز أمام - حمادة جلال - رمضان ربيع - باتريك أدو- أحمد مدبولى - محمد نادى - إسلام جمال شرقية -أحمد إسماعيل - عمرو زينهم - إسلام سرى - هيثم مصطفى - حسين محمد - هشام عبد الحميد.


> ويفتقد النصر للتعدين لجهود عدد من اللاعبين فى لقاء الأهلي غدا أبرزهم محمود طلعت ومحمود أبو رتيبه حراس مرمى ومحمود تريكة وهنرى منتشور ومصطفى شنط وعبد الله الشحات لأسباب فنية، بينما يغيب اللاعب النيجيرى إيزى لعدم وصول بطاقته الدولية.

 

يذكر أن فريق النصر للتعدين يحتل المركز الثامن عشر والأخير فى ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط.


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