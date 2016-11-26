أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد السينمائي أمين أباظة يكشف شروط التقديم لمسابقة مهرجان الأسكندرية السينمائي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - تعليق د/أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على تطبيق مصر لإجراءات قانون الطوارئ -
بالفيديو.. سميح ساويرس: «الجونة للإسكواش» ضمن أهم البطولات العالمية -
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

"3 لاعبين" سلاح القلعة البيضاء أمام ذئاب الجبل

Google+ Print
"3 لاعبين" سلاح القلعة البيضاء أمام ذئاب الجبل "3 لاعبين" سلاح القلعة البيضاء أمام ذئاب الجبل

>كتبت ندى مجاهد

يواجه فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى محمد صلاح نظيره المقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدورى الممتاز، حيث يتسلح الفريق الأبيض بـ3 نجوم فى مواجهته لذئاب الجيل و هم كالآتى:

 

1- أحمد الشناوى

يعد حارس المرمى أحمد الشناوى من أهم لاعبى الفريق الأبيض، حيث إنه تألق بشدة فى مباراة الجولة الماضية أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بالتعادل السلبى ، حيث أنقذ الزمااك من هجمات محققة، ومن المقرر أن يعول عليه الجهاز الفنى اليوم المهمة بشكل كبير حتى لا يدخل فى مرماه أى أهداف.

 

2- شيكابالا

كما أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" يعيش فى حالة من الصحوة الفنية والتى ظهرت أيضا خلال مباراة الإسماعيلى الماضية، حيث قام الجهاز الفنى للزمالك بالدفع به من بداية المباراة، ومن المقرر أن يخوض لقاء اليوم أمام المقاولون للاستفادة من ضرباته الثابتة التى يتميز بها بشكل كبير.

 

3- باسم مرسى

كما أن هذا اللقاء يشهد عودة باسم مرسى فى قائمة الفريق الأبيض بعد إجازة الزواج، ومن المحتمل أن يتم الدفع به خلال المباراة، نظرا لما يمتلكه من مهارات هجومية عالية يحتاجها الزمالك لحصد الثلاث نقاط.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365