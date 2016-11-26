"3 لاعبين" سلاح القلعة البيضاء أمام ذئاب الجبل

كتبت ندى مجاهد

يواجه فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت فريق الزمالك بقيادة مديره الفنى محمد صلاح نظيره المقاولون العرب، فى إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدورى الممتاز، حيث يتسلح الفريق الأبيض بـ3 نجوم فى مواجهته لذئاب الجيل و هم كالآتى:

1- أحمد الشناوى

يعد حارس المرمى أحمد الشناوى من أهم لاعبى الفريق الأبيض، حيث إنه تألق بشدة فى مباراة الجولة الماضية أمام الإسماعيلى، والتى انتهت بالتعادل السلبى ، حيث أنقذ الزمااك من هجمات محققة، ومن المقرر أن يعول عليه الجهاز الفنى اليوم المهمة بشكل كبير حتى لا يدخل فى مرماه أى أهداف.

2- شيكابالا

كما أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" يعيش فى حالة من الصحوة الفنية والتى ظهرت أيضا خلال مباراة الإسماعيلى الماضية، حيث قام الجهاز الفنى للزمالك بالدفع به من بداية المباراة، ومن المقرر أن يخوض لقاء اليوم أمام المقاولون للاستفادة من ضرباته الثابتة التى يتميز بها بشكل كبير.

3- باسم مرسى

كما أن هذا اللقاء يشهد عودة باسم مرسى فى قائمة الفريق الأبيض بعد إجازة الزواج، ومن المحتمل أن يتم الدفع به خلال المباراة، نظرا لما يمتلكه من مهارات هجومية عالية يحتاجها الزمالك لحصد الثلاث نقاط.